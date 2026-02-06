Десять домов остались без отопления в Советском районе Ростова

Десять домов временно остались без отопления в Советском районе Ростова-на-Дону. Причина — дефект теплотрассы на проспекте Коммунистическом. Об этом утром 6 февраля сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Отключение провели по адресам: Коммунистический, 12, 14, 12/1, 12/2, 12/3, Стачки, 199/3б, 199/3а, 199, 199/2, 197.
Ориентировочно, восстановительные работы должны завершить до 18 часов 6 февраля. Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.