В ПГНИУ ответили на сообщение о риске гибели уникальной пальмы в Ботсаду

Пресс-служба ПГНИУ в беседе с сайтом perm.aif.ru ответила на сообщение о риске гибели в Ботаническом саду уникальной финиковой пальмы.
Речь о 130-летнем дереве, которое было высажено профессором Александром Генкелем. Это — один из основателей Пермского университета и Ботсада. Проблема в том, что пальма доросла до кровли. Новым листьям некуда раскрыться. Это может привести к гибели всего дерева. О плачевной ситуации perm.aif.ru рассказал директор Ботанического сада им. А. Г. Генкеля ПГНИУ Сергей Шумихин.
«Пальма, произрастающая в мемориальной оранжерее, является живым свидетелем открытия университета в 1916 году. ПГНИУ регулярно проводит просветительские акции, направленные на привлечение внимания к этому памятнику природы. В частности, был поддержан целевой сбор в фонд целевого капитала университета, средства которого ежегодно направляются на развитие Ботанического сада. Особенность пальмы состоит в том, что её развитие связано с постоянным ростом. Участок кровли над пальмой уже поднимали в 2003 году на четыре метра. Вместе с тем, ввиду уникальности растения, не существует объективного способа оценки её потенциальной высоты и предельного срока жизни, — говорят в пресс-службе ПГНИУ. — Понимая важность сохранения дерева, в 2022 году вуз заключил договор на техническое обследование и проектно-изыскательские работы в мемориальной оранжерее».
Подрядчик должен был провести инженерные изыскания, выяснить, в каком состоянии здание, подготовить проект и рабочую документацию для усиления фундамента и несущих конструкций — это дало бы возможность поднять кровлю над пальмой, говорят в пресс-службе.
«Ранее проведённая техническая экспертиза показала, что без усиления конструкций надстройка кровли может привести к разрушению оранжереи. Подрядчик не выполнил условий договора. Университет обратился в суд за возвратом выплаченного аванса. Реализация дальнейших мероприятий по техническому обследованию и разработке проектно-сметной документации (ПСД) станет возможной при появлении соответствующих финансовых ресурсов и определении источников финансирования, — сообщили в ПГНИУ. — После разработки проектно-сметной документации университет намерен обратиться к учредителю и партнёрам вуза за средствами на реконструкцию оранжереи. Без ПСД сделать это невозможно».
По предварительной оценке ПГНИУ, реконструкция может обойтись в 150−400 миллионов рублей.
«Эта сумма сопоставима с капремонтом кровли и реставрацией фасадов двух учебных корпусов, работы на которых ведутся в университете в настоящее время», — сообщили в пресс-службе.
Сайт perm.aif.ru будет следить за развитием событий.