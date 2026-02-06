В ПГНИУ ответили на сообщение о риске гибели уникальной пальмы в Ботсаду

«Пальма, произрастающая в мемориальной оранжерее, является живым свидетелем открытия университета в 1916 году. ПГНИУ регулярно проводит просветительские акции, направленные на привлечение внимания к этому памятнику природы. В частности, был поддержан целевой сбор в фонд целевого капитала университета, средства которого ежегодно направляются на развитие Ботанического сада. Особенность пальмы состоит в том, что её развитие связано с постоянным ростом. Участок кровли над пальмой уже поднимали в 2003 году на четыре метра. Вместе с тем, ввиду уникальности растения, не существует объективного способа оценки её потенциальной высоты и предельного срока жизни, — говорят в пресс-службе ПГНИУ. — Понимая важность сохранения дерева, в 2022 году вуз заключил договор на техническое обследование и проектно-изыскательские работы в мемориальной оранжерее».