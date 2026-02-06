Первые казахстанцы стартуют на Олимпиаде-2026 в субботу

За восемь Белых Олимпиад периода независимости казахстанцы завоевали восемь медалей — одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые. Единственным зимним казахстанским олимпиоником на сегодняшний день является лыжник Владимир Смирнов. Уроженец Щучинска выиграл для страны также два олимпийских серебра и бронзу. В его активе, кроме того, три золота чемпионата мира 1995 года и две высшие награды Зимней Азиады-1999.