Первые казахстанцы стартуют на Олимпиаде-2026 в субботу

Лыжницы Надежда Степашкина, Анна Мельник, Дарья Ряжко и Ксения Шалыгина первыми из сборной Казахстана стартуют на Олимпиаде-2026. 7 февраля в 17.00 по времени Астаны девушки побегут 20 километров в дисциплине скиатлон. 10 км — классическим стилем и столько же — свободным.
В 20.00 начнутся соревнования конькобежек на дистанции 3 000 метров. В этом виде нашу страну представят Надежда Морозова и Елизавета Голубева.
За восемь Белых Олимпиад периода независимости казахстанцы завоевали восемь медалей — одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые. Единственным зимним казахстанским олимпиоником на сегодняшний день является лыжник Владимир Смирнов. Уроженец Щучинска выиграл для страны также два олимпийских серебра и бронзу. В его активе, кроме того, три золота чемпионата мира 1995 года и две высшие награды Зимней Азиады-1999.
К слову, как уже сообщалось, очередные Зимние Азиатские игры в 2029 году вновь примет Алматы.
XXV Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Торжественная церемония открытия состоится сегодня поздно вечером на знаменитом миланском стадионе «Сан-Сиро».
36 спортсменов и спортсменок из нашей страны выступят в десяти видах спорта. Подробнее — в материале «Курсива».
Знаменосцами сборной Казахстана на открытии будут фристайлистка Аяулым Амренова и специалист по шорт-треку Денис Никиша.