Создана импортозамещающая система мониторинга коррозии промышленного оборудования

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали импортозамещающую систему, которая контролирует техническое состояние различного промышленного оборудования, трубопроводов, предотвращая аварии. Ее можно применять в топливно-энергетическом и других секторах промышленности, сообщили ТАСС в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
«В Южно-Уральском государственном университете коллективом ученых под руководством руководителя лаборатории промышленной автоматизации и интернета вещей ЮУрГУ Дмитрия Шнайдера была разработана интеллектуальная система мониторинга коррозионного износа металлических конструкций, предназначенная для эксплуатации в сложных промышленных условиях. Ученые создали не просто импортозамещающее решение, а технологию, способную обеспечить более высокую точность и устойчивость измерений в сложных условиях эксплуатации», — сказали в Минобрнауки России.
Там добавили, что на текущий момент есть научный задел и функциональный прототип. Он прошел тестирование и готов к передаче промышленным партнерам. Разработку можно применять на предприятиях нефтепереработки, химической и энергетической отраслей, в металлургии, судостроении, транспортной инфраструктуре и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. «Везде, где требуется удаленный мониторинг состояния металлических конструкций и переход к предиктивному обслуживанию оборудования», — отметили в Минобрнауки России.
Там пояснили, что в основе разработки лежит метод обработки ультразвуковых сигналов, основанный на скользящей кросс-корреляции с субдискретной оценкой временных сдвигов. Алгоритм анализирует последовательности ультразвуковых импульсов, что позволяет повысить устойчивость измерений при наличии рассеяния волн и шумов, характерных для шероховатых поверхностей. Применяемый подход обеспечивает чувствительность к изменениям толщины на уровне нескольких микрон, при этом погрешность измерений в лабораторных и экспериментальных условиях составляет порядка 10 мкм, что превышает точность ряда традиционных решений. Алгоритм также учитывает температурное влияние на скорость распространения ультразвука в металле.
По словам собеседника агентства, импортозамещающее решение можно применять на высокотемпературных объектах (с температурой поверхности до 600 градусов). Это обеспечивается специальной конструкцией ультразвуковых волноводов, которые передают сигнал от зоны контроля к измерительной электронике. Периодичность измерений может варьироваться от нескольких минут до одного часа, что многократно превосходит частоту традиционного периодического контроля. Кроме того, новое решение позволяет исключить нахождение людей близ опасного оборудования.