Создана импортозамещающая система мониторинга коррозии промышленного оборудования

Там пояснили, что в основе разработки лежит метод обработки ультразвуковых сигналов, основанный на скользящей кросс-корреляции с субдискретной оценкой временных сдвигов. Алгоритм анализирует последовательности ультразвуковых импульсов, что позволяет повысить устойчивость измерений при наличии рассеяния волн и шумов, характерных для шероховатых поверхностей. Применяемый подход обеспечивает чувствительность к изменениям толщины на уровне нескольких микрон, при этом погрешность измерений в лабораторных и экспериментальных условиях составляет порядка 10 мкм, что превышает точность ряда традиционных решений. Алгоритм также учитывает температурное влияние на скорость распространения ультразвука в металле.