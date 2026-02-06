Новосибирские дорожники переходят на усиленный режим работы из-за потепления

НОВОСИБИРСК, 6 февраля, ФедералПресс. Дорожные службы Новосибирска переводятся на усиленный режим работы из-за потепления. Об этом рассказал глава города Максим Кудрявцев.
«Ключевая задача — своевременно очищать дороги, не забывая о тротуарах и пешеходных зонах, где требуется ручной труд. Ежедневно выводим около 600 единиц своей техники и привлекаем подрядчиков», — отметил Максим Кудрявцев.
В отдельных районах уборка будет интенсифицирована. Например, на отдельные участки Октябрьского района перебрасывали технику и рабочих с соседних районов.
Кроме того, организуются новые площадки для складирования снега по следующим адресам:
- ул. Хинганская
- ул. Спортивная
- ул. Дукача
- ул. Лобова
- ул. Татьяны Снежиной
- ул. Петухова
- ул. 13 Дистанции пути
- ул. Краузе
- ул. Утренняя
- Гусинобродское шоссе
- Советское шоссе.
«Будем задействовать их точечно, по мере заполнения действующих 19 площадок в районах», — резюмировал глава города.
Согласно прогнозу синоптиков, потепление снова принесёт осадки в Новосибирск. Три месяца подряд они уже превышают норму — по итогам января их объём составил 29,5 мм или 118% от нормы.
С дорог и тротуаров Новосибирска уже вывезено 2 млн кубометров снега -это больше, чем за весь снежный сезон прошлого года.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска