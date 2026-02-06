Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские дорожники переходят на усиленный режим работы из-за потепления

НОВОСИБИРСК, 6 февраля, ФедералПресс. Дорожные службы Новосибирска переводятся на усиленный режим работы из-за потепления. Об этом рассказал глава города Максим Кудрявцев.

Источник: Мэрия Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 6 февраля, ФедералПресс. Дорожные службы Новосибирска переводятся на усиленный режим работы из-за потепления. Об этом рассказал глава города Максим Кудрявцев.

«Ключевая задача — своевременно очищать дороги, не забывая о тротуарах и пешеходных зонах, где требуется ручной труд. Ежедневно выводим около 600 единиц своей техники и привлекаем подрядчиков», — отметил Максим Кудрявцев.

В отдельных районах уборка будет интенсифицирована. Например, на отдельные участки Октябрьского района перебрасывали технику и рабочих с соседних районов.

Кроме того, организуются новые площадки для складирования снега по следующим адресам:

  • ул. Хинганская
  • ул. Спортивная
  • ул. Дукача
  • ул. Лобова
  • ул. Татьяны Снежиной
  • ул. Петухова
  • ул. 13 Дистанции пути
  • ул. Краузе
  • ул. Утренняя
  • Гусинобродское шоссе
  • Советское шоссе.

«Будем задействовать их точечно, по мере заполнения действующих 19 площадок в районах», — резюмировал глава города.

Согласно прогнозу синоптиков, потепление снова принесёт осадки в Новосибирск. Три месяца подряд они уже превышают норму — по итогам января их объём составил 29,5 мм или 118% от нормы.

С дорог и тротуаров Новосибирска уже вывезено 2 млн кубометров снега -это больше, чем за весь снежный сезон прошлого года.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как власти Новосибирска приступили к обновлению системы водоотвода, что более 600 общественных пространств будет благоустроено в Новосибирской области до 2030 года, причем в их отборе приняли участие 120 тысяч жителей региона, а также о том, как в столице Сибири благодаря совместной работе областных и городских властей благоустраивается 172 объекта.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска