Бесплатные и просроченные лекарства продавали в аптеках Казахстана

Глава Минздрава Акмарал Альназарова поручила вице-министрам и структурным подразделениям, в том числе «СК-Фармации», использовать аналитическую платформу системы маркировки и прослеживаемости в своей ежедневной работе для наведения полного порядка в обороте лекарственных средств в Казахстане, жестко контролировать нецелевое использование препаратов для эффективного расходования бюджетных средств.