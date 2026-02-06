Квартиры в жилом доме Омска признали непригодными для проживания

Мэрия Омска в пятницу, 6 февраля 2026 года, опубликовала постановление о признании жилых помещений непригодными для проживания граждан.
Как следует из документа, таковыми признаются квартиры под номерами №№ 1, 2, 3 и 4 по улице 6-й Путевой, 183, что в Ленинском административном округе.
Этот одноэтажный деревянный дом располагается в частном секторе. Информации по количеству жильцов в доме в отрытых источниках найти не удалось.
Согласно постановлению, департаменту жилищной политики Омска в срок до 31 декабря 2033 года нужно внести предложения по дальнейшему использованию жилых помещений, признанных непригодными для проживания.
Отметим, ранее несмежные территории жилой застройки в границах улиц Фрезерной — Целинной — Моторной — 5-й Путевой в Ленинском округе (общей площадью 14 га) включили в список перспективных площадок для комплексного развития территории.