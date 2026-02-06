Ричмонд
Более 27 тысяч кубометров снега вывезли из Новосибирска

Это показатель за сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске продолжаются круглосуточные работы по уборке снега. За прошедшие сутки из города вывезли более 27 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

— Город убирали 669 машин спецтехники и 136 ручников. Подмели 692 км тротуаров и дорог, обработали противогололедными материалами 207 км, произвели грейдирование 238 км, — уточнили в пресс-службе.

Для обработки улично-дорожной сети от гололеда использовали 108 тонн специальных реагентов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 2 млн кубометров снега вывезли из Новосибирска с начала зимнего сезона.