Казахстанцев будут наказывать за пересылку интимных фото и видео

В Казахстане могут понести наказание не только те, кто непосредственно делает порнографические видео и фото и затем распространяет их. Ответственность предусмотрена и для тех, кто дает на своей площадке ссылку на такой контент, рассказал журналистам вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов.

Источник: Курсив

В частности, речь шла про историю с певицей Камиллой Тенликовой. В подкасте Владимира Фирсова Firsovtut она рассказала, что продает подписчикам ссылку на закрытый телеграм-канал, где выкладывает свои «горячие» фото.

«Мы этот случай проверим. В скором времени поправка вступит в законную силу и, если случай, о котором вы сказали, действительно подтвердится, согласно закону мы совместно с правоохранительными органами будем привлекать к ответственности этих граждан», — отметил Кочетов.

То есть в случае подтверждения к ответственности привлекут и Тенликову, и Фирсова.

В поправках к Административному кодексу, которые вводят ответственность за репост противоправного контента в социальных сетях, речь идет не только о политических провокациях, но и пропаганде насилия, самоубийств и порнографии.

Ранее «Курсив» писал, что в ЗКО привлекут к уголовной ответственности мужчину, который решил отомстить бывшей жене и распространил в мессенджере ее интимные фото.