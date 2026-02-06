Казахстанцев будут наказывать за пересылку интимных фото и видео

В Казахстане могут понести наказание не только те, кто непосредственно делает порнографические видео и фото и затем распространяет их. Ответственность предусмотрена и для тех, кто дает на своей площадке ссылку на такой контент, рассказал журналистам вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов.