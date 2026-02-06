Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Въезд в страну запрещен на 50 лет», — сказал собеседник агентства.
По его словам, решение приняли в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
В правоохранительных органах добавили, что комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.
Сабуров владеет в стране имуществом более чем на 60 миллионов рублей.