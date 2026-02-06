Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

РИА Новости: комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Въезд в страну запрещен на 50 лет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, решение приняли в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

В правоохранительных органах добавили, что комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.

Сабуров владеет в стране имуществом более чем на 60 миллионов рублей.