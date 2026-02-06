Полиция усилила патрулирование в Акмолинской области

В Акмолинской области из-за сильного снега, гололеда и ухудшения видимости патрульная полиция перешла на усиленный режим работы.
Сотрудники полиции оказывают помощь водителям и контролируют движение транспорта, оказавшегося в сложной дорожной ситуации. Экипажи сопровождают автомобили на опасных отрезках трасс и обеспечивают безопасный проезд.
В течение суток полицейские помогли организовать безопасное движение около 5 тыс. автомобилей. При этом на отдельных участках дорог ограничения движения продолжают действовать.
В полиции подчеркнули, что обстановка остается напряженной, и призвали автомобилистов по возможности отказаться от поездок.
Ранее «Курсив» писал, что в Астане ожидаются сильный снег, метель, гололед, штормовой ветер с порывами до 20 м/с и похолодание. По данным синоптиков, экстремальная погода охватит почти всю страну: на севере и западе ударят морозы до −28, а на юге и востоке пройдут сильные осадки, туман и штормовой ветер до 28−30 м/с.