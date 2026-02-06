Полиция усилила патрулирование в Акмолинской области

Ранее «Курсив» писал, что в Астане ожидаются сильный снег, метель, гололед, штормовой ветер с порывами до 20 м/с и похолодание. По данным синоптиков, экстремальная погода охватит почти всю страну: на севере и западе ударят морозы до −28, а на юге и востоке пройдут сильные осадки, туман и штормовой ветер до 28−30 м/с.