В Иркутской области в 2025 году с полок магазинов сняли более 4 тонн продуктов

Среди нарушений были: отсутствие маркировки, просроченные товары, несоблюдение условий хранения и некорректная фасовка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В 2025 году с полок магазинов в Иркутской области сняли более 4 тонн продуктов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Управления Роспотребнадзора региона, специалисты исследовали 24 131 пробы продукции.

— Из них 4% проб показали несоответствие гигиеническим нормам по микробиологии, 3% — по физико-химическим показателям, и лишь 0,17% — по санитарно-химическим, — уточнили в ведомстве.

Проверки показали ряд нарушений, включая: отсутствие маркировки, просроченные товары, несоблюдение условий хранения и некорректную фасовку продукции без присутствия покупателя. В случаях, когда продукция не соответствовала требованиям безопасности, применялись административные санкции.

