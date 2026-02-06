Ричмонд
Новые правила для кино в Казахстане слишком похожи на узаконенную цензуру

В Сенате одобрили поправки, которые касаются развития креативных индустрий и сферы культуры. Депутаты парламента инициировали закон, согласно которому, теперь перед выходом в кинотеатрах казахстанские фильмы будут проходить дополнительную проверку. Kursiv LifeStyle разбирался.

Источник: Курсив

Поправки, как сообщили в сенате, направлены на обновление культурной сферы и формирование креативных индустрий как полноценного и экономически важного сектора. Власти хотят системно поддерживать тех, кто работает в кино, музыке, дизайне, медиа и других творческих направлениях.

Самые заметные нововведения касаются кинопроката. Например, теперь срок рассмотрения заявки на прокат увеличится с 7 до 30 рабочих дней.

Также вводится обязательная предпрокатная экспертиза. Также специальная комиссия будет определять возрастную категорию фильма.

Фактически это означает, что в скором времени казахстанские фильмы будут тщательнее проверять перед выходом в прокат. При этом новые правила уже вызывают вопросы. Например, как дополнительная экспертиза может повлиять не только на сроки выхода фильмов, но и на свободу творческого высказывания?

Ранее Kursiv LifeStyle писал, что из фильма «Ауру» вырезали сразу несколько ключевых сцен. По словам режиссера, особенно пострадала финальная сцена, которая меняла контекст концовки фильма.