Казахстанец около 300 раз позвонил девушке с разных номеров и оказался в ИВС

В Мангистауской области полицейские активно проверяют факты незаконного преследования граждан, известного как сталкинг. 13 января 2026 года через информационную систему «Е-өтініш» в полицию обратилась женщина 1987 года рождения. Она заявила о привлечении к ответственности своего бывшего возлюбленного за сталкинг.
По словам женщины, она состояла в отношениях с подозреваемым с декабря 2022 года, но с 2025 года они прекратили общение. Несмотря на это, мужчина продолжал незаконно преследовать ее, пытаясь установить контакт и следя за ней. Уголовное дело было зарегистрировано в отделе полиции Мунайлинского района.
В ходе досудебного расследования выяснилось, что потерпевшая уже обращалась в полицию ранее. В апреле 2025 года подозреваемый был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и оштрафован. В мае 2025 года он также был привлечен к ответственности за правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений и арестован на 15 суток на основании заявления потерпевшей.
Видеозаписи подтвердили факты незаконного преследования, которые происходили до июля 2025 года. Уголовная ответственность за сталкинг была введена в Уголовный кодекс РК только 16 июля 2025 года, и, согласно Конституции, законы, усиливающие ответственность, обратной силы не имеют.
Кроме того, в регионе зарегистрирован еще один случай сталкинга. 3 февраля 2026 года в управление полиции Актау обратилась женщина, заявившая, что ее знакомый преследовал ее с октября 2024 года. Мужчина неоднократно звонил с разных номеров, приходил к ней домой, на работу и в развлекательные заведения Актау, причиняя ей беспокойство. Заявительница сообщила о примерно 300 звонках с различных номеров.
По данному факту начато досудебное расследование. Установлено, что в отношении подозреваемого было вынесено защитное предписание, и он был поставлен на профилактический учет. Однако мужчина не прекратил свои действия, за что был составлен административный протокол. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания управления полиции Актау. Досудебное расследование продолжается.