Казахстанец около 300 раз позвонил девушке с разных номеров и оказался в ИВС

В ходе досудебного расследования выяснилось, что потерпевшая уже обращалась в полицию ранее. В апреле 2025 года подозреваемый был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и оштрафован. В мае 2025 года он также был привлечен к ответственности за правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений и арестован на 15 суток на основании заявления потерпевшей.