Изъятия «пенсионки» на жилье резко снизились в Казахстане

В декабре 2025 года наблюдались аномальные изъятия денег из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий. Тогда было исполнено 339,1 тыс. заявлений на 221,4 млрд тенге. Количество заявок и сумма выросли почти в 3 раза за месяц.
Однако в январе, как сообщает Telegram-канал Data Hub, количество заявлений на единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) резко сократилось. За месяц фонд исполнил всего 38,6 тыс. заявок — на 90% меньше, чем было в декабре. Это минимум с июня позапрошлого года. Сумма также сильно уменьшилась — на 77% за месяц, до 50,9 млрд тенге.
Есть две основные причины, из-за которых наблюдается такое резкое снижение. Во-первых, декабрьские показатели являются аномально высокими — многие казахстанцы стремились изъять свободные накопления до наступления нового года. Во-вторых, с января 2026 года действуют новые повышенные пороги минимальной достаточности, которые уменьшили доступные для изъятий суммы, а некоторым казахстанцам вообще перекрыли доступ к ЕПВ.
Для понимания: в декабре прошлого года возможность изъять пенсионные излишки была у 885,8 тыс. казахстанцев. Но из-за повышения порогов эта цифра уменьшилась до 849,5 тыс. человек. Причем у многих излишки были скромными, чтобы их имело смысл использовать, тем более после исключительной активности в декабре.
Кроме этих двух причин, есть и другая, которая могла косвенно повлиять на активность казахстанцев. В январе были изменены правила использования ЕПВ, согласно которым с помощью пенсионных накоплений при частичном и полном досрочном погашении ипотеки оплачивать можно только основной долг.