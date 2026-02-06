Изъятия «пенсионки» на жилье резко снизились в Казахстане

Однако в январе, как сообщает Telegram-канал Data Hub, количество заявлений на единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) резко сократилось. За месяц фонд исполнил всего 38,6 тыс. заявок — на 90% меньше, чем было в декабре. Это минимум с июня позапрошлого года. Сумма также сильно уменьшилась — на 77% за месяц, до 50,9 млрд тенге.