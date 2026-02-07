В Хабаровском крае торжественно стартовал Год единства народов России

5 февраля регион по видеосвязи подключился к федеральному марафону «Россия — семья семей» Российского общества «Знание». В Москве в Национальном центре «Россия» собрались свыше 5 тысяч молодых людей — представителей 194 народов страны и гостей из ближнего зарубежья. Глава государства дал официальный старт Году единства народов России при участии всех 89 регионов.