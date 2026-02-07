Ричмонд
В Хабаровском крае торжественно стартовал Год единства народов России

В Молодёжном досуговом центре прошло масштабное мероприятие в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

Источник: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к общероссийскому старту Года единства народов России, объявленного Президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили в правительстве региона.

5 февраля регион по видеосвязи подключился к федеральному марафону «Россия — семья семей» Российского общества «Знание». В Москве в Национальном центре «Россия» собрались свыше 5 тысяч молодых людей — представителей 194 народов страны и гостей из ближнего зарубежья. Глава государства дал официальный старт Году единства народов России при участии всех 89 регионов.

В Хабаровске в Молодёжном досуговом центре прошло масштабное мероприятие в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети». На одной площадке собрались представители 14 народов края — русские, ульчи, эвены, коряки, чукчи, эвенки, нанайцы, казаки, буряты, татары, цыгане, азербайджанцы, корейцы и армяне. Участники подчеркнули ценность дружбы, взаимопонимания и взаимоуважения как основу общего будущего.

В программу вошли выставку музыкальных инструментов народов России, лекции от Российского общества «Знание», мастер-классы от Ассамблеи народов Хабаровского края и Движения Первых, дегустацию традиционных блюд и интерактивную игру-квиз. Завершился праздник большим «Хороводом дружбы».

Мероприятие организовали комитет по делам молодёжи, комитет по внутренней политике и комитет по информационной политике и массовым коммуникациям правительства края при поддержке Российского общества «Знание». Год единства народов России призван укрепить межнациональное согласие и подчеркнуть силу многонациональной страны.