В Хабаровском крае торжественно стартовал Год единства народов России

Хабаровский край присоединился к общероссийскому старту Года единства народов России, объявленного Президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили в правительстве региона.
5 февраля регион по видеосвязи подключился к федеральному марафону «Россия — семья семей» Российского общества «Знание». В Москве в Национальном центре «Россия» собрались свыше 5 тысяч молодых людей — представителей 194 народов страны и гостей из ближнего зарубежья. Глава государства дал официальный старт Году единства народов России при участии всех 89 регионов.
В Хабаровске в Молодёжном досуговом центре прошло масштабное мероприятие в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети». На одной площадке собрались представители 14 народов края — русские, ульчи, эвены, коряки, чукчи, эвенки, нанайцы, казаки, буряты, татары, цыгане, азербайджанцы, корейцы и армяне. Участники подчеркнули ценность дружбы, взаимопонимания и взаимоуважения как основу общего будущего.
В программу вошли выставку музыкальных инструментов народов России, лекции от Российского общества «Знание», мастер-классы от Ассамблеи народов Хабаровского края и Движения Первых, дегустацию традиционных блюд и интерактивную игру-квиз. Завершился праздник большим «Хороводом дружбы».
Мероприятие организовали комитет по делам молодёжи, комитет по внутренней политике и комитет по информационной политике и массовым коммуникациям правительства края при поддержке Российского общества «Знание». Год единства народов России призван укрепить межнациональное согласие и подчеркнуть силу многонациональной страны.