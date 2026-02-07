Хабаровские учёные создали «цифровой двойник» реки Амур

Коллектив учёных, аспирантов и студентов Тихоокеанского государственного университета создал «цифровой двойник» реки Амур и её притоков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Высокоточная виртуальная модель объединяет данные аэрофотосъёмки с беспилотников, гидролокации и лазерного сканирования, формируя комплексную модель русла и береговой линии реки.
Использование «цифрового двойника» повысит безопасность использования водных ресурсов, улучшит прогнозирование паводков и наводнений, усилит контроль водоохранных зон и снизит риски экологической деградации прилегающих территорий.
Руководитель проекта — профессор ТОГУ доктор технических наук Сергей Сай. Исследование выполняется при поддержке гранта Российского научного фонда в 2024 — 2026 годах.
В рамках проекта уже разработаны нейросетевые модели для распознавания водной поверхности и прибрежных объектов, алгоритмы прогнозирования смещения береговой линии, а также внедрена распределённая геоинформационная система с инструментами анализа и визуализации данных. Отдельным результатом станет туризм-ориентированное приложение — аналог street view, позволяющее в режиме, близком к реальному, наблюдать за рекой с эффектом присутствия и получать информацию о состоянии русла, в том числе под водой.