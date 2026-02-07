Хабаровские учёные создали «цифровой двойник» реки Амур

В рамках проекта уже разработаны нейросетевые модели для распознавания водной поверхности и прибрежных объектов, алгоритмы прогнозирования смещения береговой линии, а также внедрена распределённая геоинформационная система с инструментами анализа и визуализации данных. Отдельным результатом станет туризм-ориентированное приложение — аналог street view, позволяющее в режиме, близком к реальному, наблюдать за рекой с эффектом присутствия и получать информацию о состоянии русла, в том числе под водой.