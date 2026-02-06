На Солнце 6 февраля произошла одна сильная вспышка

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Одна вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце к этому моменту. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«6 февраля в 01:17 мск зарегистрирована вспышка М1.2 продолжительностью 10 минут», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вспышка была зафиксирована в группе пятен 4372. Ранее почти все вспышки происходили в активной области 4366, которая уже стала второй по числу сильных вспышек в XXI веке.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.