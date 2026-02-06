Брат экс-мэра Пушкарева уходит с должности гендиректора «Востокцемента»

Андрей Пушкарев, брат экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, объявил о переходе с должности генерального директора «Востокцемента» на должность заместителя генерального. Понятно, что не по собственной инициативе, но хорошо, что не с увольнением. Новым руководителем национализированного цементного холдинга станет назначенец государства, сообщает ИА PrimaMedia.
Андрей Пушкарев возглавил «Востокцемент» в июне 2023 года, сменив на этой должности своего брата Владимира, который отработал гендиректором более восьми лет.
«Уважаемые коллеги, завершаю работу в должности генерального директора “Востокцемента”. Мы вместе с вами строили будущее Дальнего Востока на протяжении многих лет. И, как мне кажется, нам есть чем гордиться. Собственником назначен новый руководитель — Зимин Борис Алексеевич. Прошу любить и жаловать. Желаю Борису Алексеевичу успехов, а предприятиям развития и процветания! Я продолжаю работу в должности заместителя генерального директора», — обратился к коллективу Андрей Пушкарёв.
По данным ЕГРЮЛ, Борис Алексеевич Зимин является совладельцем строительной компании «БВС-Групп» (Москва), а ранее возглавлял проработал несколько месяцев вице-премьером Крыма и возглавлял «Черноморнефтегаз».
«Востокцемент» — вертикально интегрированная промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе. В группу входят три цементных предприятия полного цикла совокупной мощностью 3,5 млн тонн цемента в год (заводы в Приморском крае, Якутии и Еврейской автономной области) и четыре предприятия по добыче и переработке нерудных материалов (совокупная мощность — 3,7 млн тонн щебня в год).
До национализации структура владельцев ООО «Востокцемент» выглядела следующим образом: основным бенефициаром компании был брат Игоря Пушкарева Андрей Пушкарев (50%), а бывшие руководители «Востокцемента» Алексей Сысоев и Виктор Иванов владели по 30% и 20% соответственно.