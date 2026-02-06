Брат экс-мэра Пушкарева уходит с должности гендиректора «Востокцемента»

«Уважаемые коллеги, завершаю работу в должности генерального директора “Востокцемента”. Мы вместе с вами строили будущее Дальнего Востока на протяжении многих лет. И, как мне кажется, нам есть чем гордиться. Собственником назначен новый руководитель — Зимин Борис Алексеевич. Прошу любить и жаловать. Желаю Борису Алексеевичу успехов, а предприятиям развития и процветания! Я продолжаю работу в должности заместителя генерального директора», — обратился к коллективу Андрей Пушкарёв.