Мишустин поздравил Владимира Заманского со 100-летием

Заманский родился 6 февраля 1926 г. в г. Кременчуге. С 1958 по 1966 г. был актером Московского театра «Современник». Исполнял роли в спектаклях: «Пять вечеров» и «Старшая сестра» по пьесам Александра Володина, «Голый король» по произведению Евгения Шварца, «Четвертый» по пьесе Константина Симонова, «Пятая колонна» по произведению Эрнеста Хемингуэя, «По московскому времени» по пьесе Леонида Зорина. Заманский дебютировал в качестве киноактера в 1959 г., исполнив роль директора детдома Андрея Петряну в драме Михаила Калика «Колыбельная». В 1960 г. снялся в одной из главных ролей в дипломной картине Андрея Тарковского «Каток и скрипка». Позднее озвучил главного героя Криса Кельвина (актер Донатас Банионис) в фильме Тарковского «Солярис» по роману Станислава Лема (1972). Наибольшую известность Заманскому принесла роль Александра Лазарева — русского коллаборациониста, перешедшего на сторону партизан, — в военной драме Алексея Германа «Проверка на дорогах» (1971).