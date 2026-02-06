Ричмонд
Ребенок, ударившийся головой на площадке Уфе, получит 30 тысяч рублей

Суд обязал администрацию Уфы выплатить компенсацию ребенку, травмировавшемуся на площадке.

Источник: Комсомольская правда

Суд Калининского района Уфы удовлетворил исковые требования частично и обязал администрацию города выплатить компенсацию ребенку, который получил травму на детской площадке.

Ранее районный прокурор подал в суд, чтобы защитить права несовершеннолетнего. В иске участвовали «Горзеленхоз», управление капитального строительства, управление земельных и имущественных отношений и администрация Уфы. Прокурор требовал взыскать с них деньги за моральный вред, причиненный ребенку.

В ходе разбирательства суд установил, что ребенок играл на детской площадке, споткнулся о бордюр и ударился головой о металлический уголок игрового оборудования. В результате он получил ушибленную рану на лбу, что было квалифицировано как легкий вред здоровью.

Рассмотрев все обстоятельства, Калининский районный суд удовлетворил исковые требования частично. С администрации Уфы взыскали 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В пресс-службе суда отметили, что это решение пока не вступило в законную силу.

