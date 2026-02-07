В теплицах «Горзеленстроя» Хабаровска набирают силу тысячи тюльпанов

Тюльпаны начали проращивать в теплицах МБУ Хабаровска «Горзеленстрой». Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», пару месяцев назад специалисты муниципального предприятия посадили луковицы и до нынешнего времени они находились в холодной камере. Теперь зеленые ростки набирают силу.
— Несмотря на то, что тюльпаны были перенесены в теплицу, плюсовая температура здесь выставлена невысокой — таким образом они будут набирать рост и цвет неспешно, к марту, — отметили в МБУ «Горзеленстрой».
Кстати, в этом году специалисты предприятия высадили более 30 тысяч тюльпанов, что почти в два раза больше обычного. Объемы было решено увеличить из-за высокого спроса.
— Спрос на местные цветы высок. И благодаря тому, что закупили в прошлом году холодильное оборудование, удалось увеличить объемы производства, — уточнила директор МБУ «Горзеленстрой» Зоя Русина.
В этом году работники тепличного хозяйства высадили как полюбившиеся хабаровчанам сорта тюльпанов — махровые и классические цветы желтых, белых и красных оттенков, так и новинки — фиолетовые, лиловые, кремовые тюльпаны.