В Шахтах задержали 61-летнего мужчину за подготовку тайников с наркотиками

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Шахты поймали 61-летнего местного жителя, который собирался спрятать наркотики. У мужчины изъяли телефон с координатами тайника, а затем нашли партию запрещенных веществ. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального МВД.