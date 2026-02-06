В Шахтах задержали 61-летнего мужчину за подготовку тайников с наркотиками

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Шахты поймали 61-летнего местного жителя, который собирался спрятать наркотики. У мужчины изъяли телефон с координатами тайника, а затем нашли партию запрещенных веществ. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального МВД.
— Задержанный получил наркотики через интернет-магазин и планировал распространять их в Ростовской области. Однако он не успел это сделать, — уточнили в полиции.
Экспертиза показала, что это был мефедрон общей массой 145,01 грамма. Фото: Telegram-канал МВД РО.
Во время обыска у подозреваемого нашли телефон с координатами, где он планировал спрятать наркотики. МВД прибыла на указанное место и обнаружила запрещенное вещество.
Экспертиза показала, что это был мефедрон общей массой 145,01 грамма.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Мужчина задержан, ведется следствие.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.