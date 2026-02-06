Ричмонд
Мосгорсуд признал книгу Ходорковского* экстремистским материалом

Суд признал книгу Ходорковского «Как убить дракона?» экстремистским материалом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* «Как убить дракона?», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как стало известно в ходе рассмотрения иска, книга «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров» находится в свободном доступе в сети, в том числе на сайте самого Ходорковского*. Она формирует негативное, критическое отношение к действующей власти, побуждает читателей к её смене «способами, не исключающими насильственные», что противоречит законодательству РФ, говорится в озвученном в суде исследовании.

«Признать экстремистским материалом книгу… решение подлежит немедленному исполнению», — решил суд.

В октябре 2025 года ФСБ России возбудила уголовное дело против Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ «Антивоенного комитета России» по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности. Его обвинили и в распространении фейков о Вооруженных силах России. Бывший глава ЮКОСа объявлен в розыск.

Минюст включил Ходорковского* в реестр иностранных агентов в мае 2022 года, а в ноябре 2025 года предпринимателя внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.