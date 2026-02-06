Мосгорсуд признал книгу Ходорковского* экстремистским материалом

В октябре 2025 года ФСБ России возбудила уголовное дело против Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ «Антивоенного комитета России» по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности. Его обвинили и в распространении фейков о Вооруженных силах России. Бывший глава ЮКОСа объявлен в розыск.