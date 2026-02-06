В Молдове из-за непогоды более 10 тысяч домов остались без света: Отключения произошли в нескольких районах страны

В Молдове более 10 тысяч потребителей остались без света.
Отключения из-за непогоды произошли в нескольких районах страны, сообщают в Premier Energy Distribution. По информации поставщика, 1 256 отключённых потребителей — в Слободзее и населенном пункте Новые Раскайцы (Рэскэеций Ноуэ) Штефанводского района, там над устранением неполадок работают 17 аварийных бригад.
На севере республики внеплановые отключения произошли у 8 522 потребителей в двух районах, частично затронув 28 населённых пунктов в Единецком, Бричанском, Сынжерейском, Дрокиевском и Сорокском районах. Об этом сообщают в компании поставщика RED-Nord.
