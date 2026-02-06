В Ростове продолжаются работы по восстановлению трамвайного движения

В Ростове-на-Дону из-за снега и льда на путях не работают два трамвайных маршрута, еще два — сократили. Пассажиров перевозят только по одному нанаравлению, сообщают 6 февраля в городкой администрации.
По информации властей, в штатном режиме курсирует маршрут № 1. При этом пристановлены — № 4 и 6, по укароченной схеме — от площади Мичурина до Центрального Рынка — ходят трамваи № 7 и 10.
Работы по восстановлению движения продолжаются.
— Очистка путей ведется круглосуточно (МУП «РТК»). Поверхность очищают механизированным способом, но внутреннюю часть рельса — только вручную. На стрелочных переводах приходится отогревать лед газовыми горелками, — рассказали в городской администрации.
Напомним, сложности с движением трамваев в донской столице начались после снегопада, прошедшего 2 февраля. После этого потребовалась масштабная расчистка улиц, в том числе трамвайных путей.
