Министерство ЖКХ: собственники квартир, которые сдают их «на сутки», оплачивают коммунальные услуги по полной

Портал коммунальной грамотности Министерства ЖКХ Беларуси предупредил, что посуточная аренда квартиры для ее собственника — это оплата услуг ЖКХ по полной.
Если жилое помещение, которое находится в собственности или владении плательщика ЖКУ используется для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением мест для краткосрочного проживания, то плата за основные жилищно-коммунальные услуги кроме платы за капремонт, а также за снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок, вносится по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.
При использовании, например, одной из комнат в квартире под сдачу «на сутки» и отсутствии раздельного учета потребления коммунальных услуг, плата на ЖКУ также берется в полном объеме.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко отменил повышение тарифов на ЖКУ из-за сильного отопления в мороз.
