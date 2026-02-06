Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство ЖКХ: собственники квартир, которые сдают их «на сутки», оплачивают коммунальные услуги по полной

МинЖКХ назвало коммунальные услуги в квартирах «на сутки» со 100% оплатой.

Источник: Комсомольская правда

Портал коммунальной грамотности Министерства ЖКХ Беларуси предупредил, что посуточная аренда квартиры для ее собственника — это оплата услуг ЖКХ по полной.

Если жилое помещение, которое находится в собственности или владении плательщика ЖКУ используется для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением мест для краткосрочного проживания, то плата за основные жилищно-коммунальные услуги кроме платы за капремонт, а также за снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок, вносится по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

При использовании, например, одной из комнат в квартире под сдачу «на сутки» и отсутствии раздельного учета потребления коммунальных услуг, плата на ЖКУ также берется в полном объеме.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко отменил повышение тарифов на ЖКУ из-за сильного отопления в мороз.

Мы писали, что астрономы сообщили о серии вспышек на Солнце: «5 февраля произошло 58 сильных вспышек на Солнце, это второй показатель за 25 лет нынешнего века».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше