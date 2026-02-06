Министерство ЖКХ: собственники квартир, которые сдают их «на сутки», оплачивают коммунальные услуги по полной

Если жилое помещение, которое находится в собственности или владении плательщика ЖКУ используется для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением мест для краткосрочного проживания, то плата за основные жилищно-коммунальные услуги кроме платы за капремонт, а также за снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок, вносится по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.