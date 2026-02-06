В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура — что предусмотрено

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Узбекистане широко отметят 690-летие со дня рождения Амира Темура — соответствующее постановление подписал Президент. Документ направлен на поднятие организационной, научной и просветительской работы на новый уровень с учетом исторического значения эпохи Второго Ренессанса, основу которой заложил великий предок, и ее роли в воспитании молодежи как созидателей Нового Узбекистана, говорится в тексте постановления.