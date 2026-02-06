Ричмонд
В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура — что предусмотрено

Президент Узбекистана подписал постановление «О широком праздновании 690-летия со дня рождения великого государственного деятеля и полководца, покровителя науки, культуры и искусства Сахибкирана Амира Темура».

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Узбекистане широко отметят 690-летие со дня рождения Амира Темура — соответствующее постановление подписал Президент. Документ направлен на поднятие организационной, научной и просветительской работы на новый уровень с учетом исторического значения эпохи Второго Ренессанса, основу которой заложил великий предок, и ее роли в воспитании молодежи как созидателей Нового Узбекистана, говорится в тексте постановления.

Согласно постановлению, ежегодно апрель объявляется «Месяцем Амира Темура». В этот период в образовательных учреждениях и махаллях будут проводиться встречи с участием ученых-темуроведов, писателей и деятелей искусства.

Также утверждена «дорожная карта» до 2030 года, предусматривающая, в частности:

проведение 9—10 апреля 2026 года в Центре исламской цивилизации в Узбекистане международной научной конференции на тему «Роль и значение Амира Темура и цивилизации Темуридов в мировой истории и культуре»;

подготовку и издание серии книг, научных и научно-популярных произведений, посвященных истории эпохи Амира Темура и Темуридов, в том числе:

издание произведения «Темур тузуклари» («Уложения Темура») с научно-пояснительным текстом на персидском, арабском, китайском, английском, французском, испанском и русском языках;

создание книг-альбомов «Темурийлар даврининг 100 нодир кўлезмаси» («100 уникальных рукописей эпохи Темуридов»), «Темурийлар даврининг 100 нодир дурдонаси» («100 уникальных художественных жемчужин эпохи Темуридов»);

организацию работы по доставке в Узбекистан копий хранящихся в зарубежных государствах подлинных письменных источников, касающихся эпохи Темуридов;

показ в таких зарубежных странах, как Испания, Франция, Великобритания, историко-художественных и документальных фильмов, снятых на основе проекта «Тирик тарих» («Живая история») и отражающих дипломатические и посольские связи империи Амира Темура с государствами Европы;

создание электронной платформы источников эпохи Темуридов.

За рубежом будут проводиться мероприятия, презентации и конференции на тему «История и культурное наследие великих Темуридов» для внедрения термина «Великие Темуриды» в качестве международного научного термина.

Кроме того, планируется выпуск серий почтовых марок и конвертов, календарей и наглядных материалов, а также памятных, серебряных и золотых юбилейных монет, приуроченных к 690-летию со дня рождения Сахибкирана Амира Темура.

В Государственном музее истории Темуридов планируется реконструкция, модернизация и цифровизация, а также создание новой экспозиции с использованием передовых практик ведущих музеев мира.

А местным средствам массовой информации рекомендовано широко освещать мероприятия, посвященные знаменательной дате.