Реставрация склепа Деметры в Керчи обойдется почти в 9 млн рублей

В Керчи проведут противоаварийные работы в склепе Деметры после подтопления.

Источник: Восточно-Крымский ИКМЗ

Противоаварийные работы в античном склепе Деметры в Керчи, поврежденном от подтопления в 2021 году, оценили в 8,94 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры Крыма.

Госэкспертиза одобрила проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ, необходимых для сохранения уникальных фресок. Однако работы начнутся только после выделения средств из федерального бюджета.

Напомним, в результате сильных ливней летом 2021 года в Крыму повреждены 22 объекта культуры и культурного наследия, включая склеп Деметры — памятника федерального значения.