Российская компания комика Сабурова задолжала по налогам 19 тысяч рублей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров владеет в России компанией, занимающейся производством кинофильмов и телевизионных программ, при этом у нее есть задолженность по налогам в 18,9 тысячи рублей, выяснило РИА Новости по данным «БИР-Аналитик».
Компания Сабурова была зарегистрирована 30 апреля 2025 года с уставным капиталом в 200 тысяч рублей. Главным образом компания занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также может распространять их.
При этом у компании на ноябрь прошлого года была непогашенная задолженность по налогам на 18,9 тысячи рублей.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, запрет введен 30 января в интересах нацбезопасности страны. Как пояснили агентству, комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников.