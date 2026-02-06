Российская компания комика Сабурова задолжала по налогам 19 тысяч рублей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров владеет в России компанией, занимающейся производством кинофильмов и телевизионных программ, при этом у нее есть задолженность по налогам в 18,9 тысячи рублей, выяснило РИА Новости по данным «БИР-Аналитик».