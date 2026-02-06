В 2025 году в Башкирии по нацпроекту отремонтировали четыре моста

В числе обновленных объектов — мост через реку Белую на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк. Также специалисты восстановили два моста, перекинутых через реки Ай и Юрюзань. Они находятся в Салаватском районе на туристическом маршруте Малояз — Верхние Киги — Новобелокатай — Ункурда. Кроме того, капитальный ремонт прошел мост через реку Таналык в Хайбуллинском районе.