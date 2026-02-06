Помощник Ги Буше пояснил причины поражения «Авангарда» от «Автомобилиста»

«Авангард» 5 февраля в Омске уступил «Автомобилисту» в игре чемпионата КХЛ 2:3 в овертайме. Встречу по ее окончании оценил тренер Дэйв Барр, на время отъезда Ги Буше исполнявший его обязанности в качестве главного наставника.
По словам Барра, несмотря на поражение, по содержанию игры его команды матч был неплохой. Заодно напомним, что просто не проиграв вчера в основное время, «Авангард» уже точно застолбил себе место в будущем плей-офф. Сейчас в таблице конференции «Восток» он находится на втором месте.
«Первый и второй отрезки были действительно классными, лучшими за последние 10 встреч в исполнении “Авангарда”. Мы доминировали и полностью переиграли соперника, но он блокировали огромное количество бросков. А потом гости смогли забить в концовке третьего периода, сравняв счет. В целом этот период был неплохой в нашем исполнении, но соперник воспользовался нашими ошибками. “Автомобилист” действительно надавил в концовке, создавал хорошие моменты. Мы немного откатились и играли не так агрессивно, как могли бы. В какой-то момент прекратили разыгрывать комбинации, хотя такого плана не было, потому что мы хотим действовать агрессивно до самого конца», — высказался Барр.
Также он ответил на вопрос КП-Омск, почему по факту, как тренер сам же и сказал, игроки в третьем периоде больше отбрасывались и мало что делали в атаке, хотя таким план не был. И можно ли было внести по ходу периода тренерские коррективы, чтобы это нивелировать.
"Во втором перерыве я только и говорил ребятам, что нужно идти в атаку, пояснял, как нужно входить в зону атаки, как там действовать, как бросать. Ни слова не было про просто уход в откат, попытку закрыться. У нас как раз и начинаются проблемы, когда мы уходим в откат, в оборону. Это мы делать не хотели. Я даже перед выходом на лед на третий период игрокам сказал, что мы выиграем 5:1, я этого хотел. Три шайбы еще забросить нужно было, тоже это сказал. Потому что хотел, чтобы так у них была нацеленность на ворота.
Понимание, что нам не нужно просто отбрасываться, у нас всех было и есть. Вопрос в том, что на льду, в игре, все же это не удалось реализовать на 100%…", — отметил тренер.
