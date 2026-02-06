Ричмонд
Жена Сабурова опубликовала пост о тренировке, пока комик был во Внуково

Супруга Сабурова Диана опубликовала пост о тренировке, пока комик был во Внуково.

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Супруга комика Нурлана Сабурова Диана опубликовала фото того, как отправилась на тренировку, пока ее муж находился в аэропорту «Внуково» из-за запрета въезжать в Россию.

«Тренировки по расписанию», — подписала Сабурова фото, опубликованное в ее аккаунте в соцсети Instagram*.

Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, запрет введен 30 января в интересах нацбезопасности страны.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.