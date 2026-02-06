8,9 тонн молочной продукции поставили в Абхазию из Ростовской области

С 26 по 30 января 2026 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили 8,9 тонн готовой молочной продукции. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Продукцию признали безопасной, она в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера, — говорится на сайте надзорного ведомства.
Качество подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции не выявили.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.Читать дальше