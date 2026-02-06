Сильные морозы вернутся в Беларусь

«Облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Местами ожидаются гололед и слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-восточный от слабого до умеренного», — сообщили синоптики.