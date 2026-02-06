Сильные морозы вернутся в Беларусь

В ближайшую субботу погоду в стране будет определять область пониженного атмосферного давления и влажная воздушная масса, говорится в Telegram-канале ведомства.
«Облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Местами ожидаются гололед и слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-восточный от слабого до умеренного», — сообщили синоптики.
По их прогнозам, температура воздуха ночью составит от −2°С по юго-западу до −10°С по северо-востоку страны. Днем термометры покажут от одного до семи градусов мороза.
В следующие сутки, 8 февраля, вслед за фронтальными разделами, смещающимися на территорию Украины, ожидается поступление холодных воздушных масс с севера Европы. Ночью на большей части территории республики пройдет снег, мокрый снег, днем по югу страны — небольшой кратковременный снег. Ночью местами возможен слабый гололед, а на отдельных участках дорог — гололедица.
«Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от −5°С по юго-западу до −17°С по северу страны, максимальная днем −7..-13°С, в западных и южных районах −4..-6°С», — рассказали в Белгидромете.
Усиление морозов
Синоптики предупредили, что с понедельника, 9 февраля, в Беларусь вернутся сильные морозы, которые принесет в страну с юга Финляндии сформированный в арктической воздушной массе антициклон.
Так, температура воздуха ночью составит от −18 до −24°С, местами столбики термометров опустятся до отметки −28°С. Днем ожидается от 8 до 15 градусов мороза, сообщили в Белгидромете.