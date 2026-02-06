Ричмонд
Еще четыре дома остались без тепла в Советском районе Ростова

Отключение отопления произошло в домах на Стачки и Мильчакова в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Еще четыре дома остались без тепла в Советском районе Ростова-на-Дону 6 февраля. Обновленную информацию в своем телеграм-канале опубликовала министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— В связи с дефектом теплотрассы на улице Мильчакова временно ограничено теплоснабжение жилых домов по адресам: Стачки, 198а, 200, 202/1, Мильчакова, 3, — сообщает Антонина Пшеничная.

Ремонтные работы на Мильчакова планируют завершить до 19 часов 6 февраля.

Напомним, также сегодня в Советском районе Ростова отопление пропало в десяти домах на Коммунистическом и Стачки.

