Еще четыре дома остались без тепла в Советском районе Ростова-на-Дону 6 февраля. Обновленную информацию в своем телеграм-канале опубликовала министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— В связи с дефектом теплотрассы на улице Мильчакова временно ограничено теплоснабжение жилых домов по адресам: Стачки, 198а, 200, 202/1, Мильчакова, 3, — сообщает Антонина Пшеничная.
Ремонтные работы на Мильчакова планируют завершить до 19 часов 6 февраля.
Напомним, также сегодня в Советском районе Ростова отопление пропало в десяти домах на Коммунистическом и Стачки.
