Что известно о покушении на генерала Владимира Алексеева

SHOT пишет, что состояние генерала оценивается как тяжелое и в настоящее время он находится в реанимации. По данным канала, злоумышленник поджидал военного на лестничной клетке этажом выше и открыл огонь в тот момент, когда генерал вышел из своей квартиры. Всего было произведено три выстрела в спину, после чего стрелявший скрылся.