Что известно о покушении на генерала Владимира Алексеева

6 февраля на северо-западе Москвы совершено вооруженное нападение на высокопоставленного сотрудника Министерства обороны РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Собрали все актуальные данные о происшествии.
Как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».
По данным следствия, утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный произвел несколько выстрелов в офицера и скрылся; в настоящее время пострадавший госпитализирован. Сейчас на месте преступления работают криминалисты, которые изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.
Расследование дела находится на особом контроле прокуратуры Москвы. На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств преступления и розыск подозреваемых.
SHOT пишет, что состояние генерала оценивается как тяжелое и в настоящее время он находится в реанимации. По данным канала, злоумышленник поджидал военного на лестничной клетке этажом выше и открыл огонь в тот момент, когда генерал вышел из своей квартиры. Всего было произведено три выстрела в спину, после чего стрелявший скрылся.
Экстренные службы на место происшествия вызвали соседи, которые услышали звуки стрельбы и крики пострадавшего. По словам жильцов дома, посторонние могут беспрепятственно попасть как на территорию ЖК, так и внутрь подъездов.
По информации телеграм-канала Baza, место происшествия оцеплено, а в жилой дом могут попасть только жильцы. На выходе у всех проверяют документы и досматривают личные вещи. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обследуют припаркованный рядом транспорт на предмет наличия видеорегистраторов или камер.