Еще и сильные магнитные бури: На Молдову надвигается новая напасть

Регистрируется начало магнитных бурь планетарного масштаба. Вчера, уровень составил G1 (слабые бури), но сейчас наблюдаются уровни G2-G3. Бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца. Спусковым механизмом послужил приход края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1.