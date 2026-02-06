Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще и сильные магнитные бури: На Молдову надвигается новая напасть

Спусковым механизмом послужил приход края плазменного облака крупнейшей за последние 1,5 года вспышки [видео]

Источник: Комсомольская правда

Регистрируется начало магнитных бурь планетарного масштаба. Вчера, уровень составил G1 (слабые бури), но сейчас наблюдаются уровни G2-G3. Бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца. Спусковым механизмом послужил приход края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1.