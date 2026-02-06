Перевозчикам из Иркутской области выплатили более 350 млн рублей

Перевозчики из Иркутской области получили субсидии в размере более 350 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, с мая по сентябрь 2025 года компаниям, занимающимся межмуниципальными автомобильными перевозками пассажиров и багажа не выплачивали положенные субсидии.
— Данные средства должны были компенсировать затраты этих организаций на предоставление соответствующих услуг населению, — уточнили в ведомстве.
В результате сформировался долг. После вмешательства надзорного органа положенные более 350 миллионов рублей распределили между перевозчиками.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что мать-одиночка из Бурятии стала образцовым бойцом с позывным Буря. Санитарный инструктор Екатерина Ивакина спасла десятки жизней. Батальон, где служила сибирячка, был всего в двух километрах от линии боевого соприкосновения. Подробнее об истории женщины — читайте здесь.