Перевозчикам из Иркутской области выплатили более 350 млн рублей

Перевозчики из Иркутской области получили субсидии в размере более 350 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, с мая по сентябрь 2025 года компаниям, занимающимся межмуниципальными автомобильными перевозками пассажиров и багажа не выплачивали положенные субсидии.