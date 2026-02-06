Ричмонд
Перевозчикам из Иркутской области выплатили более 350 млн рублей

Эти средства должны были компенсировать затраты организаций на предоставление услуг населению.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Перевозчики из Иркутской области получили субсидии в размере более 350 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, с мая по сентябрь 2025 года компаниям, занимающимся межмуниципальными автомобильными перевозками пассажиров и багажа не выплачивали положенные субсидии.

— Данные средства должны были компенсировать затраты этих организаций на предоставление соответствующих услуг населению, — уточнили в ведомстве.

В результате сформировался долг. После вмешательства надзорного органа положенные более 350 миллионов рублей распределили между перевозчиками.

