Опрос: угрожает ли «дело Эпштейна» Трампу

Американский финансист Джеффри Эпштейн был обвинен в организации преступной сети для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних на частном острове. После многолетнего расследования в его деле так и не была поставлена точка — в 2019 году Эпштейн скончался в тюремной камере, не дождавшись суда.