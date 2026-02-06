Опрос: угрожает ли «дело Эпштейна» Трампу

В феврале процесс обнародования материалов по делу Джеффри Эпштейна был официально завершен. По словам заместителя генерального прокурора США Тодда Бланша, в открытый доступ передано более 3,5 миллионов файлов. Сюда вошли электронные письма, документы, фото и видео, связанные с расследованием преступлений магната.
Материалы дела содержат информацию о влиятельных политиках, бизнес-элите и мировых знаменитостях. Аналитики подсчитали, что в публикациях документов одно только имя Дональда Трампа встречается более 1,8 тысячи раз.
После публикации материалов представители потерпевших по делу Джеффри Эпштейна подали судебный иск с требованием закрыть сайт, где Министерство юстиции США публикует документы расследования. Причиной послужили многочисленные ошибки, допущенные при обработке документов перед публикацией. В результате нарушений в открытый доступ попали персональные данные пострадавших.
Американский финансист Джеффри Эпштейн был обвинен в организации преступной сети для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних на частном острове. После многолетнего расследования в его деле так и не была поставлена точка — в 2019 году Эпштейн скончался в тюремной камере, не дождавшись суда.