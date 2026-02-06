Вдову Баталова Гитану Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище

Леонтенко родилась 18 августа 1935 года в цирковой семье: мать была наездницей и танцовщицей, а отец — воздушным гимнастом. Впервые самостоятельно выступила перед зрителями в возрасте девяти лет. В 1953 году, будучи на гастролях в Ленинграде, артистка познакомилась с актером Баталовым, однако поженилась пара только спустя десять лет. В браке у них родилась дочь Мария. Леонтенко и Баталов прожили вместе более 50 лет, пока смерть актера не разлучила их в 2017 году.