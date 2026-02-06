Врач рассказал, как похудеть к лету

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Скорректировать вес можно, соблюдая следующую последовательность действий: убрать источники хронического дистресса, оптимизировать питание и затем добавить движение, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» и союза «Здоровье здоровых» врач Андрей Мартюшев-Поклад.
«Вообще для решения задач коррекции веса важна следующая последовательность. Первое — убрать источники хронического дистресса (из очень распространённых — недостаток или низкое качество сна). Сюда же отказ от алкоголя как “таблетки от стресса”, — обратил внимание Мартюшев-Поклад.
Во-вторых, следует оптимизировать питание. При этом это точно не должно быть ограничение калорий, а цельные животные продукты, овощи и минимум углеводов, добавил врач. Наконец — нужно добавить в свою жизнь движение.
По словам эксперта, в коррекции веса роль движения очень скромная, 80% приходится на питание. Поэтому, по его словам, похудеть только за счёт упражнений «точно не получится».
Однако, решив вопрос оптимального питания, в свою жизнь можно добавить простые упражнения, которые будут направлены на регуляцию нервной системы (ритмичные низкоинтенсивные движения, ходьба), запуск гормональных сигналов в организме и сохранение активности (силовые упражнения), а также упражнения на гибкость и подвижность суставов, отметил Мартюшев-Поклад.