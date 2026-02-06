Врач рассказал, как похудеть к лету

Однако, решив вопрос оптимального питания, в свою жизнь можно добавить простые упражнения, которые будут направлены на регуляцию нервной системы (ритмичные низкоинтенсивные движения, ходьба), запуск гормональных сигналов в организме и сохранение активности (силовые упражнения), а также упражнения на гибкость и подвижность суставов, отметил Мартюшев-Поклад.