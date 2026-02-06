Эксперт: в России не будет законодателя с искусственным интеллектом

По мнению политолога Александра Асафова, скептическое отношение россиян к использованию ИИ в законотворчестве связано прежде всего не с самой технологией, а с ожиданиями общества от работы государственных институтов. По его словам, общество воспринимает нейросети как полезный инструмент, что следует из результатов исследования, но не готово делегировать ИИ-технологиям принятие решений, от которых зависят права и обязанности граждан. «Это вопрос по отношению к законодателям, а не к эффективности ИИ», — указывает политолог.
Если они там сидят за народный счет и чем-то занимаются, то пусть будут добры работать руками — так считают граждане.
Эксперт отмечает, что ИИ может эффективно применяться в качестве вспомогательного механизма — например, при анализе обращений граждан или систематизации информации. «Представим, что у нас 10 миллионов писем граждан — вот для того, чтобы их обработать, он пригоден, а для того, чтобы составить законопроект по этому материалу — непригоден», — говорит Асафов.
Также он обращает внимание на риск переоценки возможностей ИИ. «У нас есть ощущение, что нейросеть не может ошибаться — это тоже заблуждение. Искусственный интеллект ошибается, и если мы на него возлагаем принятие решения, это решение с высокой долей вероятности будет ошибочным», — подчеркивает эксперт.
У нас не будет законодателя с искусственным интеллектом — как и врача из ИИ, что бы по этому вопросу обществу не думало. Останутся все классические профессии, просто у них появится дополнительный инструмент в работе. И он уже много где внедрен: и в социологии, и в медицине, и в других областях, где есть большие объемы данных, которые надо обрабатывать, чтобы потом на основании их принимать решения.
«Технооптимизм постепенно сменяется более рациональным отношением», — отмечает политолог. Асафов ссылается на зарубежный опыт, когда компании, сократившие сотрудников в пользу ИИ, впоследствии были вынуждены возвращать людей для проверки и корректировки результатов работы алгоритмов. По его словам, технологии искусственного интеллекта следует рассматривать как вспомогательный инструмент, который со временем будет использоваться и законодателями, но не как замену человеческому участию в ключевых профессиях.
Опрос Новостей Mail показал, что 45% россиян выступают против использования искусственного интеллекта при подготовке и анализе законопроектов, считая, что такая работа должна оставаться за человеком. Еще 15% респондентов сообщили о скорее отрицательном отношении к подобной практике.
В целом отношение к нейросетям остается неоднозначным. Положительное или скорее положительное восприятие ИИ отметили 43% респондентов, отрицательное или скорее отрицательное — 37%, еще 19% выбрали нейтральный вариант. При этом 68% участников опроса заявили, что скорее не доверяют или совсем не доверяют информации, созданной с помощью нейросетей.