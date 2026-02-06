Эксперт: в России не будет законодателя с искусственным интеллектом

У нас не будет законодателя с искусственным интеллектом — как и врача из ИИ, что бы по этому вопросу обществу не думало. Останутся все классические профессии, просто у них появится дополнительный инструмент в работе. И он уже много где внедрен: и в социологии, и в медицине, и в других областях, где есть большие объемы данных, которые надо обрабатывать, чтобы потом на основании их принимать решения.