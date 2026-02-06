Препарат от болезни Бехтерева проходит третью стадию испытаний

«Такой препарат был разработан отечественной компанией “Биокад” и уже в течение нескольких лет он проходит клинические исследования. На сегодняшний день мы заканчиваем вторую фазу, проходит третья фаза, и в этих двух фазах уже более 600 пациентов в РФ, которые получают это лекарство. Кроме того, сейчас уже более 50 пациентов, которые получают этот препарат вне клинических исследований, потому что он зарегистрирован и может применяться на территории РФ», — рассказал Лила.