112 нижегородских пар поженятся в День всех влюбленных

В Нижегородской области 112 пары вступят в брак в День всех влюбленных. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на областное ГУ ЗАГС.
По сравнению с прошлым годом число нижегородцев, желающих пожениться в День всех влюбленных, немного увеличилось. Если в 2025 году было 103 таких пар, то в текущем году заявления о свадьбе 14 февраля подали уже 112 пар.
Всего в Нижнем Новгороде доступны более десятка знаковых локаций для выездной регистрации. Самыми популярными из них стали усадьба Рукавишниковых, верхняя станция фуникулера и планетарий в парке «Швейцария».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в 2026 году нижегородцы планируют заключить более семи тысяч браков.