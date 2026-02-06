Музей Темуридов ждёт перезагрузка: получится ли сделать его живым, а не «отремонтированным»?

Согласно постановлению президента, хокимияту Ташкента поручено до конца 2026 года за счёт дополнительных источников местного бюджета провести реконструкцию здания музея, обновить оснащение, провести цифровизацию и создать новую экспозицию с применением передового опыта ведущих музеев мира.
Формулировки звучат красиво и правильно. Но здесь возникает ключевой вопрос: как именно это будет сделано? Потому что музеям в стране уже давно нужен не косметический ремонт, а совершенно иной подход. Хочется верить, что столичные власти подойдут к этой реконструкции с душой, а не «как обычно».
В данном случае не обойтись мардикёрами, которые побелят стены, заменят плитку и отчитаются о «масштабных работах». Проблема гораздо глубже: для молодёжи музеи Узбекистана давно стали скучными и формальными пространствами, куда ходят по разнарядке, а не по интересу. И если после реконструкции музей останется таким же, просто более блестящим, шанс будет упущен.
Государственный музей истории Темуридов был открыт в Ташкенте 18 октября 1996 года, к 660-летию Амира Темура. Его здание стало одной из архитектурных доминант столицы и изначально задумывалось как символ преемственности истории.
Архитектура музея представляет собой синтез средневекового темуридского стиля и современной формы. Круглое здание с большим ребристым куполом, украшенным голубой майоликой, открытый айван, стройные колонны, белоснежный мрамор в отделке пола и лестниц — всё это производит сильное впечатление.
Внутреннее пространство венчает купол, расписанный в лучших традициях восточного зодчества, украшенный резьбой по ганчу и покрытый тонким слоем сусального золота. Это здание само по себе — уже экспонат.
Музей имеет три этажа: первый отведён под служебные помещения, а на втором и третьем размещена экспозиция. В центре главного зала хранится копия священной книги мусульман — Корана Османа. В фондах музея — более трёх тысяч экспонатов, отражающих историю и культуру Узбекистана.
Организаторы работ по реконструкции должны понимать, что сегодня во всём мире музей — это уже не просто место, где «стоят витрины». Это живое пространство, где история разговаривает с посетителем.
Во-первых, экспозиция должна стать интерактивной. Мультимедийные панели, 3D-реконструкции, дополненная реальность, визуализация сражений, маршрутов походов и повседневной жизни эпохи Темуридов способны сделать историю понятной и интересной даже для школьников.
Во-вторых, музей обязан говорить с посетителем простым и современным языком. История не должна восприниматься как набор дат и фамилий — это истории людей, решений, ошибок и достижений. Хорошо продуманный сторителлинг может сделать музей точкой притяжения, а не обязательным пунктом школьной экскурсии.
В-третьих, необходимо переосмыслить формат работы с молодёжью. Лекции, дискуссии, временные выставки, коллаборации с художниками, историками и цифровыми кураторами способны превратить музей в живую площадку, а не «застывший памятник».
И наконец, прозрачность и профессионализм. К разработке новой концепции должны быть привлечены не только строители и подрядчики, но и музейные специалисты, историки, дизайнеры экспозиций, а также эксперты, знакомые с практиками ведущих музеев мира.
Реконструкция Музея Темуридов — это редкий шанс перезагрузить само понимание музейного пространства в стране. Сделать его не просто красивым, а актуальным, понятным и живым.
Если этот проект ограничится плиткой, подсветкой и новыми стендами, он быстро забудется. Если же власти действительно применят лучшие мировые практики, музей может стать одним из самых современных культурных центров региона, а не просто памятником прошлому.
Хочется верить, что в этот раз будет выбран второй путь.