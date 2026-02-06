Музей Темуридов ждёт перезагрузка: получится ли сделать его живым, а не «отремонтированным»?

Формулировки звучат красиво и правильно. Но здесь возникает ключевой вопрос: как именно это будет сделано? Потому что музеям в стране уже давно нужен не косметический ремонт, а совершенно иной подход. Хочется верить, что столичные власти подойдут к этой реконструкции с душой, а не «как обычно».