В прокат вышел фильм «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой

И все-таки при всей очевидной нелепости «Равиоли» — далеко не самая ужасная на свете картина. Что ее спасает, так это — неожиданно — бузовская самоирония. Ну или ирония сценаристов, которую Бузова не стала губить в зародыше. Благодаря ей в центральной фигуре картины угадывается человек, не утративший до конца связь с реальностью. Теперь уже сложно поверить, что пять лет назад этот же человек не подозревал, что тарелку пельменей стоит отварить, прежде чем фотографироваться с ней для рекламных постов. Выходит, и у нас есть шанс.