Новые образовательные стандарты подготовили для самарских старшеклассников

В скором времени образовательные стандарты для самарских школьников могут измениться. Внедрить новый подход с 2027 года предложило минпросвещения РФ. Если нововведение поддержат, то его распространят на территории всей страны.
Первое новшество касается выбора предметов. Школьникам предлагают выбирать специализацию из шести профилей, чтобы они могли самостоятельно выбирать свой путь развития. Также новшеством может стать то, что ученики будут самостоятельно решать, насколько углубленно они хотят изучать тот или иной предмет.
Второе изменение касается содержания программ естественно-научных дисциплин. Их предложили сделать более практичными и приближенными к современным технологиям.
Чтобы внедрить новый стандарт, нужно также повысить квалификацию учителей и обеспечить школы новейшими материалами.