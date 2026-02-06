Новые образовательные стандарты подготовили для самарских старшеклассников

Первое новшество касается выбора предметов. Школьникам предлагают выбирать специализацию из шести профилей, чтобы они могли самостоятельно выбирать свой путь развития. Также новшеством может стать то, что ученики будут самостоятельно решать, насколько углубленно они хотят изучать тот или иной предмет.