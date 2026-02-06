В Вихоревке открыли мемориальную доску в память о бойце СВО Владлене Суворове

Память бойца специальной военной операции Владлена Суворова увековечили в Вихоревке На фасаде вечерней школы открыли мемориальную доску в память о выпускнике. Он погиб 2 февраля 2025 года. В марте 2022 года Владлен отправился на передовую в состав мотострелковой бригады. В течение трёх лет службы, военнослужащий с позывным «Башня» отвечал за всё: от проработки карт наступления и наведения артиллерии до поддержания надёжной связи между штабами.
— Этот красивый, молодой парень — настоящий Герой нашего времени. Владлен отдал свою жизнь, защищая Родину. Братский район и город Вихоревка всегда будут помнить героя и гордиться им, — отметила заместитель мэра Оксана Гомзякова.
Владлен Суворов за годы службы получил несколько государственных наград: медаль Жукова, медаль «За боевые отличия» и «Участник СВО». За мужество и героизм, проявленные в службе, боец был посмертно награждён орденом Мужества. Память о нём почтили минутой молчания и возложением цветов.