В Вихоревке открыли мемориальную доску в память о бойце СВО Владлене Суворове

Память бойца специальной военной операции Владлена Суворова увековечили в Вихоревке На фасаде вечерней школы открыли мемориальную доску в память о выпускнике. Он погиб 2 февраля 2025 года. В марте 2022 года Владлен отправился на передовую в состав мотострелковой бригады. В течение трёх лет службы, военнослужащий с позывным «Башня» отвечал за всё: от проработки карт наступления и наведения артиллерии до поддержания надёжной связи между штабами.