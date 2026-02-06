Нижегородская канатная дорога предоставит именинникам бесплатный проезд

Нижегородская канатная дорога готовится отметить 14-летие со дня открытия. В честь этого события с 9 по 11 февраля пройдет акция «Бесплатный проезд для именинников» (0+).
Воспользоваться предложением пассажиры смогут непосредственно в день рождения, при условии, что это поездка в формате «туда и обратно». Так, при совпадении даты рождения с 9 февраля бесплатный проезд предоставляется 9 февраля. Аналогичное правило распространяется на 10 и 11 февраля. Для участия в акции необходимо в день рождения предъявить в кассе станции оригинал документа, удостоверяющего личность и содержащего сведения о дате рождения.
После того как пассажир завершит маршрут в одну сторону, он должен выйти из кабины, подойти к дежурному на станции и также предъявить ему свой документ — для подтверждения бесплатного проезда в обратную сторону.